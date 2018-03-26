Витаса захотели посадить

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Витаса привлекли за мелкое хулиганство и захотели посадить 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российского исполнителя Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, оштрафовали на 500 рублей за стрельбу на участке в Подмосковье. Как сообщает ТАСС в понедельник, 26 марта, прокуратура отменила это решение полиции и пытается добиться ужесточения наказания.
«Виталия Грачева привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
В ночь на 22 марта сообщалось, что Витас в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Певца забрали сотрудники полиции, которых вызвали соседи. Отмечалось, что Грачев поначалу оказал полицейским сопротивление, заперся дома и отказался открывать дверь. Музыкант рассказал, что стрелял по воронам из стартового пистолета (производит холостые выстрелы).
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