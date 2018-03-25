Обладатель «рук-базук» поведал о самочувствии

Кирилл Терёшин , которого также называют синтоловым качком, а также «Руки-базуки», заявил, что выздоравливает после болезни.

«Всем привет, самочувствие действительно стало намного лучше. Чувствую я себя сейчас хорошо. Не знаю, это на время — не на время. Но я эту тему не закрою, пока не разберусь с ней до конца, — заявил он на видео, выложенном в Instagram, предложив тем, кто не верит, что ему действительно плохо, убедиться в этом своими глазами.

Ранее блогер неоднократно сообщал в соцсети, что подвергся операции, тяжело болен и т.п.

«Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал он на своей странице «ВКонтакте» в конце прошлого года, выложив фотографию с замотанными руками.

Позже Терешин признался, что таким образом лишь пытался привлечь к себе внимание.

Ранее сообщалось, что Терёшин тяжело заболел.

Публикация от Я Кирилл Терешин, Существо 👽. (@freak_slacker_official) 24 Мар 2018 в 3:16 PDT