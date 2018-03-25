Ещё
Обладатель «рук-базук» поведал о самочувствии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Обладатель «рук-базук» поведал о самочувствии 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Страница Кирилла Терешина «Вконтакте»
Кирилл Терёшин, которого также называют синтоловым качком, а также «Руки-базуки», заявил, что выздоравливает после болезни.
«Всем привет, самочувствие действительно стало намного лучше. Чувствую я себя сейчас хорошо. Не знаю, это на время — не на время. Но я эту тему не закрою, пока не разберусь с ней до конца, — заявил он на видео, выложенном в Instagram, предложив тем, кто не верит, что ему действительно плохо, убедиться в этом своими глазами.
Ранее блогер неоднократно сообщал в соцсети, что подвергся операции, тяжело болен и т.п.
«Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал он на своей странице «ВКонтакте» в конце прошлого года, выложив фотографию с замотанными руками.
Позже Терешин признался, что таким образом лишь пытался привлечь к себе внимание.
Ранее сообщалось, что Терёшин тяжело заболел.
Житель Пятигорска прославился в Сети, пoлучив пpoзвищe «Pуки-бaзуки» благодаря своим бицепсам, а пocлe того, как принял участие в пpoгpaмме Aндpeя Maлaxoва, пoлучил и вcepoccийcкую извecтнocть. Впечатляющим рельефом своих рук он обязан обильным инъекциям синтола.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово106
МВД и СБ Украины перешли на сторону России512
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ35
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой63
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете243
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение