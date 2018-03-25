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«Володя, помоги»: как Табаков выбирал преемника
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«Володя, помоги»: Как Олег Табаков выбирал преемника 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: ТАСС
Известный актер Владимир Машков дал большое интервью. Он рассказал, как Олег Табаков выбирал преемника на должность руководителя МХТ им. Чехова.
Как оказалось, худрук обсуждал с Машковым возможную передачу управления театром. Конкретных претендентов на место Табакова они не обсуждали.
"Олег Павлович был активен до последнего дня. Его театры работали как часы. Никогда не было такого: Володя, помоги. Хотя я всегда был рядом", — добавил он. Машков отметил, что ему никто не делал предложение возглавить театр.
Актер подчеркнул, что по факту он и не работал в МХТ.
"Занимался только своими спектаклями. Наверное, если бы меня действительно хотела труппа, как вы утверждаете, актеры бы собрались, обсудили. Но они не собирались", — заявил он в беседе с журналистом "Комсомольской правды".
Артист отметил, что возлагает большие надежды на нынешнего руководителя театра Сергея Женовача.
"Он любит людей. Это очень важно. Но у него впереди непростой путь", — заключил Машков. Он сказал, что все должны помогать преемнику Табакова.
Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. До этого знаменитый артист долгое время лежал в больнице. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.
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