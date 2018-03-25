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«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
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«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете 

Рамблер 3 часа назад
Известная певица Любовь Успенская, которую накануне сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Омск из-за скандала с бортпроводницей, выложила в своем Instagram видео. В нем стюардесса этого рейса объясняется с полицейским, которого вызвали на борт из-за конфликта.
По словам стюардессы, решение снять певицу с рейса принял командир судна, хотя Успенская не была пьяной и не выражалась нецензурно, лишь просила ее пропустить «повышенным тоном» и, по словам стюардессы, оттолкнула ее.
«Вот какая я нарушитель закона в самолёте компании Аэрофлот, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна», — написала Успенская в соцсети.
Она отмечает, что «все, кто присутствовал при этом были в шоке».
«Я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолёта, тогда -бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!» — написала певица.
Ранее сообщалось, что Успенская отказалась поместить в переноску свою собаку — йоркширского терьера, из-за чего и возник конфликт с бортпроводницей.
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