«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете

Москва — Известная певица Любовь Успенская , которую накануне сняли с рейса «Аэрофлота» Омск из-за скандала с бортпроводницей, выложила в своем Instagram видео. В нем стюардесса этого рейса объясняется с полицейским, которого вызвали на борт из-за конфликта.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 24 Мар 2018 в 8:50 PDT

По словам стюардессы, решение снять певицу с рейса принял командир судна, хотя Успенская не была пьяной и не выражалась нецензурно, лишь просила ее пропустить «повышенным тоном» и, по словам стюардессы, оттолкнула ее.

«Вот какая я нарушитель закона в самолёте компании Аэрофлот, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна», — написала Успенская в соцсети.

Она отмечает, что «все, кто присутствовал при этом были в шоке».

«Я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолёта, тогда -бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!» — написала певица.

Ранее сообщалось, что Успенская отказалась поместить в переноску свою собаку — йоркширского терьера, из-за чего и возник конфликт с бортпроводницей.