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Тутта Ларсен рассказала о псевдониме
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Тутта Ларсен рассказала, откуда взялся ее псевдоним 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущая Тутта Ларсен опубликовала в Инстаграме обложку детской книги "Тутта Карлссон".
Женщина объяснила, что именно эта книга помогла ей определиться с творческим псевдонимом, который она придумала 23 года назад. "Из курочки Тутты Карлссон и лисенка Людвига Ларсона родилась Тутта Ларсен. Ларсон — это шведская транскрипция фамилии, я воспользовалась датским вариантом ЛарсЕн, мне показалось это благозвучнее", — объяснила телеведущая.
В начале карьеры Тутта работала над созданием небольшого музыкального канала Biz TV. В то время многие молодые ведущие ориентировались на канал MTV и копировали основные "фишки". Тане Романенко (настоящее имя звезды) нужно было подобрать более звучный псевдоним, и она остановилась на скандинавских именах.
"Имя прилипло намертво, и даже близкие очень скоро стали звать меня Ларсик", — призналась телеведущая.
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