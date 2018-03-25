Тутта Ларсен рассказала о псевдониме

Тутта Ларсен рассказала, откуда взялся ее псевдоним

Телеведущая Тутта Ларсен опубликовала в Инстаграме обложку детской книги "Тутта Карлссон".

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 23 Мар 2018 в 11:52 PDT Женщина объяснила, что именно эта книга помогла ей определиться с творческим псевдонимом, который она придумала 23 года назад. "Из курочки Тутты Карлссон и лисенка Людвига Ларсона родилась Тутта Ларсен. Ларсон — это шведская транскрипция фамилии, я воспользовалась датским вариантом ЛарсЕн, мне показалось это благозвучнее", — объяснила телеведущая.

В начале карьеры Тутта работала над созданием небольшого музыкального канала Biz TV. В то время многие молодые ведущие ориентировались на канал MTV и копировали основные "фишки". Тане Романенко (настоящее имя звезды) нужно было подобрать более звучный псевдоним, и она остановилась на скандинавских именах.