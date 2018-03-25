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Экс-супруг Александровой собрался жениться
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Экс-супруг Марины Александровой Иван Стебунов собрался жениться 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Instagram
Иван Стебунов признался, что три года назад пережил серьезный кризис. Развод с актрисой Мариной Александровой его буквально опустошил. С Мариной они поженились в 2008 году, но не смогли прожить вместе и трех лет, хотя их считали идеальной парой. Тогда появилась слухи, что Иван начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего его выгнали из «Современника».
«Мой ангел-хранитель отвернулся от меня, — рассказал Стебунов. — Он устал меня спасать. Я был и в физическом, и в эмоциональном плане не очень хорош в тот момент, в тридцать три года. Я абсолютно наплевательски, легкомысленно относился и к выбору материала, и к ролям, и вообще, ко всему. Я нисколько не готовился и все делал левой ногой. Честно. И когда я готов был начать говорить всерьез, остальные люди всерьез со мной разговаривать уже не хотели. К себе у меня есть претензия, а к тому, что происходило — нет. Я все это заслужил».
Приходить в себя актер отправился в провинциальный алтайский театр с мизерной зарплатой и маленькой квартиркой. Двух лет артисту хватило для восстановления. Галина Волчек позвала его обратно в «Современник». Стебунов вернулся, приступил к работе и вскоре встретил новую любовь — Елену Власову — экономиста по профессии с внешностью супермодели. Ивану очень понравилось, что его новая девушка — не актриса. Он также намекнул, что вскоре станет отцом.
«Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава богу, строим дом, и надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает. Понятие «дома» не привито мне с детства. Мама, сестра — актрисы, и мы все всегда поздно возвращались домой. И во мне культ дома не просыпался все это время. Вот только-только сейчас я начинаю его понимать», — цитирует артиста starhit.ru.
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