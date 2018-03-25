Экс-супруг Александровой собрался жениться

Экс-супруг Марины Александровой Иван Стебунов собрался жениться

Иван Стебунов признался, что три года назад пережил серьезный кризис. Развод с актрисой Мариной Александровой его буквально опустошил. С Мариной они поженились в 2008 году, но не смогли прожить вместе и трех лет, хотя их считали идеальной парой. Тогда появилась слухи, что Иван начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего его выгнали из «Современника».

«Мой ангел-хранитель отвернулся от меня, — рассказал Стебунов. — Он устал меня спасать. Я был и в физическом, и в эмоциональном плане не очень хорош в тот момент, в тридцать три года. Я абсолютно наплевательски, легкомысленно относился и к выбору материала, и к ролям, и вообще, ко всему. Я нисколько не готовился и все делал левой ногой. Честно. И когда я готов был начать говорить всерьез, остальные люди всерьез со мной разговаривать уже не хотели. К себе у меня есть претензия, а к тому, что происходило — нет. Я все это заслужил».