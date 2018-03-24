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Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
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Цымбалюк-Романовская заговорила о ребенке от Джигарханяна 

Дни.ру 32 минуты назад
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в подробностях рассказала о личной жизни. Артистку расспросили о возможной беременности от экс-супруга.
Цымбалюк-Романовская долгое время была вместе с Джигарханяном. Одно время пара всерьез подумывала о ребенке. Ходили слухи, что молодая жена беременна от знаменитого актера.
Бывшая жена артиста подтвердила, что он действительно очень хотел малыша. Тем не менее, дальше замысла это, похоже, не зашло.
"Всерьез мы этой темой не занимались", — коротко прокомментировала ситуацию Цымбалюк-Романовская.
Она добавила, что у нее до сих пор нет любовника. Экс-супруга Джигарханяна считает, что это плохо. "С 2001 года, когда у нас начались отношения с Арменом Борисовичем, никаких других мужчин в моей жизни не было", — разоткровенничалась она.
Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что у нее не было отношений ни с кем, кроме Джигарханяна.
"А те невостребованные наши эмигранты, которые приезжают на телешоу за гонорар и по указке объявляют себя моими "любовниками", вызывают только жалость. Они настолько не состоялись ни в жизни, ни в профессии, что по другому заработать не могут", — цитирует ее сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская развелась с Арменом Джигарханяном в ноябре 2017 года. Союз распался после скандала: актер заявил, что супруга повела себя гнусно по отношению к нему и предъявил ей серьезный обвинения.
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