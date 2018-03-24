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Звезда «Дома-2» лишилась зрения
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Экстрасенс из «Дома-2» лишился зрения 

Дни.ру 2 часа назад
Бывший участник шоу "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Георгий Малиновский страдает от страшного заболевания. Он рассказал о неутешительном диагнозе.
Малиновский заявил, что в последнее время у него начало ухудшаться зрение. Судя по всему, оно и спровоцировало микроинсульт.
"Мне диагностировали дистрофию сетчатки глаза, неоперабельный разрыв", — рассказал он. Экстрасенс отметил, что ему теперь опасно ходить по городу одному. Например, он может не заметить булыжник под ногами или столб у перехода.
Бывший участник "Дома-2" занимается оформлением инвалидности. Его поддерживает жена Алена.
"Пенсия будет совсем небольшой — 7500 рублей ежемесячно", — пожаловался он.
Ясновидящий старается не падать духом. Он заявил, что в любом случае продолжит работать. Малиновский даже надеется попасть в тройку лучших в мире музыкантов.
"Разве супруге нужен будет муж, который превратится в тряпку?" — цитирует его "Дом-2. Life".
При этом экстрасенсорные способности Малиновского становятся только сильнее. Он заявил, что чувствует прилив магической энергии.
"Думаю, что в этой сфере меня ждет развитие. Сейчас мои способности находятся на пике", — похвастался колдун.
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