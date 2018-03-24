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Бузова после жесткого отказа стала поломойкой
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Бузова после жесткого отказа стала поломойкой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Instagram
Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова рассказала о необычных методах воспитания, которые применялись в ее семье. Оказывается, мать предложила ей стать уборщицей, чтобы накопить на модные джинсы.
Бузовой пришлось стать поломойкой в 14 лет. Трудовая карьеры будущей исполнительницы началась с мечты о покупке дорогой одежды.
Объектом вожделения юной Оли стали бордовые бархатные джинсы. Но мать отказалась просто так давать ей деньги. "Хочешь джинсы? Иди работай" — заявила она и предложила вакансию уборщицы в поликлинике.
"И я подметала полы, мыла. Чтобы какую-то копеечку, 50 рублей заработать. И тогда мне мама сказала: "Если хочешь в этой жизни что-то получить — не жди ни от кого", — рассказала Бузова. Она признала такие методы воспитания жесткими, но отметила, что это возымело эффект, передает портал paparazzi.ru.
Напомним, что Бузова очень быстро поднялась на вершину славы российской эстрады. Она выпускает песни одну за другой и они тут же становятся хитами.
Особенно популярна исполнительница в Сети Instagram. Ей удалось обогнать даже многих зарубежных звезд в международных рейтингах знаменитостей.
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