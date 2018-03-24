Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон

До правды докопались дотошные журналисты. Похоже, авторы таблоида Star просто соединили два старых фото Питта и Энистон.

Один из снимков была сделана в далеком 2009 году. Автор запечатлел Дженнифер Энистон целующейся с актером Джейсоном Бейтманом

Второй кадр появился в Сети в 2010 году. На фотографии Брэд Питт целуется с женой Анджелиной Джоли

Судя по всему, сотрудники издания хорошо поработали с изображениями, а затем соединили Питта и Энистон. Похоже, что именно таким образом появился снимок, из-за которого разразился страшный скандал, передает портал Gossipcop.

Напомним, что Джоли пришла в ярость после появления интимной фотографии. Как писали Dni.Ru , актриса была шокирована поведением мужа.

О чувствах артистки рассказал ее знакомый.