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Питта подло подставили в скандале с Энистон
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Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Информация о том, что известных артистов Брэда Питта и Дженнифер Энистон застали за поцелуем, стала настоящим шоком. По всей видимости, скандальный снимок оказался подделкой.
До правды докопались дотошные журналисты. Похоже, авторы таблоида Star просто соединили два старых фото Питта и Энистон.
Один из снимков была сделана в далеком 2009 году. Автор запечатлел Дженнифер Энистон целующейся с актером Джейсоном Бейтманом.
Второй кадр появился в Сети в 2010 году. На фотографии Брэд Питт целуется с женой Анджелиной Джоли.
Судя по всему, сотрудники издания хорошо поработали с изображениями, а затем соединили Питта и Энистон. Похоже, что именно таким образом появился снимок, из-за которого разразился страшный скандал, передает портал Gossipcop.
Напомним, что Джоли пришла в ярость после появления интимной фотографии. Как писали Dni.Ru, актриса была шокирована поведением мужа.
О чувствах артистки рассказал ее знакомый.
"Энджи не хочет верить, что Брэд и Джен снова могут видеть друг друга. Ее раздирает ревность из-за того, что Брэд мог обратить внимание на свою бывшую. Развод был тяжелым для Анджелины, но у нее все еще есть очень сильные чувства к Брэду", — заявил он.
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