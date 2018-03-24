Сбылась мечта Галустяна 

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 19 Мар 2018 в 5:21 PDT

Поклонники по достоинству оценили исторический снимок крупнейших юмористов страны. И написали множество добрых слов всем троим участникам фотосессии, вроде: «Все трое восхитительны!», «Фото с легендами, класс!», «Фотка — огонь», «Чем старше становятся эти люди-легенды, тем дальше детство…» и «Мечты сбываются!»