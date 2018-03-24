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Сбылась мечта Галустяна
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Сбылась мечта Галустяна 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
И вот свершилось. В Инстаграме Михаила Галустяна появился пост с подписью: «Всю жизнь мечтал о такой фотографии!».
Поклонники по достоинству оценили исторический снимок крупнейших юмористов страны. И написали множество добрых слов всем троим участникам фотосессии, вроде: «Все трое восхитительны!», «Фото с легендами, класс!», «Фотка — огонь», «Чем старше становятся эти люди-легенды, тем дальше детство…» и «Мечты сбываются!»
Самое любопытное, что Евгений Петросян не отстал от своего младшего коллеги и тоже с удовольствием разместил в своем аккаунте Инстаграма фотографию с Михаилом Галустяном, подписав ее так: «Мы впервые встретились воочию. И, что интересно, оказалось, обыкновенные люди!» Подписчики Петросяна тоже не упали лицом в грязь и написали свои комментарии: «Отличные люди! Необыкновенно позитивные!», «Мы тоже хотим вас увидеть воочию», «Петросян и Галустян, звучит здорово», — сообщает eg.ru.
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