Агилера призналась в романе с геем

Кристина Агилера призналась, что у нее был роман с мужчиной нетрадиционной ориентации

Совершенно неожиданной информацией в новом интервью поделилась Кристина Агилера . От певицы уже давно не слышно ничего интересного, поэтому журналисты начинают перебирать дела минувших лет. Недавно певицу спросили, кому была посвящена песня Infatuation 2002 года, и Агилера рассказала необычную историю.

Кристина поделилась, что в основу песни легли ее отношения с латиноамериканским парнем, который оказался геем. Конечно, она не сразу знала о пристрастиях возлюбленного, но это стало для нее настоящим шоком. Имени этого парня певица не назвала, так что поклонника Агилеры остается только гадать, кто он такой.

Звезда также раскрыла тайну песни F. U. S. S, в названии которой она посылает своего бывшего продюсера Скотта Сторча. Кристина добавила, что отношения с продюсером альбома Stripped 2002 года не сложились, однако она сумела выпустить альбом, хоть и испортив отношения со Сторчем. попкорнnews