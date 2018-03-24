«Давай разденемся!»: на передаче Гузеевой показали стриптиз

«Давай Разденемся!»: Участницы передачи Ларисы Гузеевой исполнили стриптиз

Популярная передача «Давай поженимся!» не перестает удивлять своих поклонников. Бессменная ведущая ТВ‐шоу по поиску своей второй половинки, разместила в своем Instagram очередное эпатажное видео со сценой из нового выпуска. Невеста вместе с подружкой исполнила для жениха и его отца стриптиз, сообщил портал «Утро.ru» со ссылкой на официальную страницу Гузеевой в социальной сети Instagram.

На коротком ролике видно, как две молодые девушки модельной внешности вышли на сцену вместе с женихом и, предположительно, его отцом. После начала закадровой мелодии, девушки исполняют соблазнительный танец вокруг мужчин.

На кадрах видно, что телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова крайне удивлены откровенным движениям приглашенных героинь программы. Пожалуй не менее, чем сидящие на сцене мужчины. В один из моментов танца «невеста» срывает с себя вещь, похожую на юбку, после чего остается в одних ультракоротких шортах, больше напоминающих нижнее белье.

Несмотря на чувственный танец, судя по видео, приглашенные «потенциальные женихи» остались невозмутимы и в конце видеоролика галантно проводили девушек со сцены в сторону гримерки.

Мнение подписчиков Гузеевой в Instagram разделилось.

Кто-то упрекает телеведущую в «разнузданности», а кто-то и вовсе требует «скорейшего закрытия передачи, ставшей давно аморальной». Другие, наоборот, оставляют только востороженные комментарии, призывая яростных критиков хоть «иногда включать чувство юмора».

Дата выхода нового выпуска с откровенным стриптиз шоу не уточняется. Сама телеведущая пока не прокомментировала, размещенный в социальной сети видеоролик.