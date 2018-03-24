Сводная сестра Маска родила ребенка от их отца

Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от их отца

Отец основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска — 72-летний Эррол Маск — воспитывает еще одного сына от своей 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут.

Как пишет Daily Mail , Маск-старший около 25 лет назад женился на Хайде Безуиденхут. Тогда его падчерице Яне было всего четыре года. При этом сам Эррол Маск заявил, что «едва помнит» мать Яны, несмотря на то, что пара была вместе 18 лет и воспитывала двоих общих детей.

Сыну Яны Безуиденхут и Маска-старшего сейчас 10 месяцев. По данным СМИ, Илон Маск прекратил общение с отцом, узнав о его сыне от сводной сестры. Маск-младший назвал своего отца человеком, который испортил ему детство и совершил «почти все зло, которое можно представить».

В то же время Эррол Маск заявил, что не знает причину размолвки со старшим сыном. Он также подтвердил, что у него есть сын от Яны Безуиденхут, однако не стал уточнять, что она его падчерица.