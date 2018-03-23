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Ширвиндт рассказал о состоянии Добронравова
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Ширвиндт рассказал о состоянии Добронравова 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о состоянии актёра Фёдора Добронравова, сообщает kp.ru.
«Он в больнице сейчас. Его где-то через четыре дня выписывают. У него какие-то спазмочки были. Там были какие-то сосудистые дела. Вы меня не спрашивайте, я не врач. Обещают его отпустить где-то в среду», — заявил Ширвиндт.
По его словам, в это время Добронравов играть не сможет, а потом всё это «наверстают».
Ранее заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина в разговоре с RT рассказала о здоровье актёра Фёдора Добронравова, госпитализированного 17 марта.
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