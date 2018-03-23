Ахеджакова посочувствовала Савченко

Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко

"Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал", — цитирует Лию Меджидовну РИА ФАН. "Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело", — добавила она. Звезда кино имеет по этому поводу бескомпромиссное мнение. Ахеджакова призналась, что сопереживает Савченко.

"Никто не имеет в России права реагировать на это", — заявила актриса. Ахеджакова считает, что и остальные соотечественники должны последовать ее примеру и не прикасаться к данной теме.

Игоря Корнелюка и Отметим, что ранее, когда в России против Надежды Савченко рассматривалось уголовное дело по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Антона Волошина , а также в покушении на убийство мирных жителей, Лия Ахеджакова была одним из наиболее активных ее защитников.

Напомним, Савченко задержали 22 марта во время заседания Верховной Рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины . Ее обвинили в подготовке госпереворота.

По версии Генпрокуратуры, политик и ее сторонники решили совершить теракт в Раде и правительственном квартале. Сама экс-депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Однако Надежда Савченко отметила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".