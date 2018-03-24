Джоли сходит с ума из-за встреч Питта и Энистон

Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон

"Энджи не хочет верить, что Брэд и Джен снова могут видеть друг друга. Ее раздирает ревность из-за того, что Брэд мог обратить внимание на свою бывшую. Развод был тяжелым для Анджелины, но у нее все еще есть очень сильные чувства к Брэду", — рассказал знакомый Джоли в интервью HollywoodLife.com.

Актриса восприняла новости о романе своего уже практически бывшего мужа, как предательство. "Это удар в живот Энджи. Она говорит, что не хочет слышать о Брэде, но она не может не следить за новостями таблоидов", — отметил друг актрисы.

Кроме того, стало известно, что Энистон пригласила Джоли на ужин. Дженнифер хотела мирно уладить назревающий конфликт. Однако Энджи отклонила предложение. Звезда "Малифисенты" была в ярости и не оставила ни малейшего шанса "закопать топор войны" с Джен.

"Учитывая все сильные чувства, которые она по-прежнему испытывает к мужу, неудивительно, что последнее, что она хочет сделать, это пойти на ужин с мисс Энистон", — пишет HollywoodLife.com.

Напомним, отношения Энистон и Питта перестали быть тайной после того, как таблоид Star опубликовал фото, на котором бывшие супруги страстно целуются на улице. Поклонники "Бранджелины" сочли снимок подделкой. Однако это не первый раз, когда Джен и Брэд попались вместе. Ранее сообщалась, что актер проводит вечера дома у бывшей жены.