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Канделаки намекнула на беременность
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Тина Канделаки намекнула на беременность 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намекнула на свою беременность в Instagram. Об этом она написала в комментариях к одному из постов.
Запись была посвящена встрече Канделаки со спортсменом Ярославом Святославским. Одна из подписчиц ведущей в комментарии посетовала, что у нее никогда не будет такой талии, что бы она ни делала.
«Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев))» — ответила 42-летняя Канделаки.
Журналистка второй раз замужем за предпринимателем Василием Бровко. От первого мужа — бизнесмена Андрея Кондрахина — у нее двое детей: 18-летняя дочь Мелания и 15-летний сын Леонтий.
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