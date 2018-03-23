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Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
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Любовь Успенская оправдалась за свое поведение на борту самолета 

Teleprogramma.pro 23 марта 2018
Певица Любовь Успенская несколько дней назад летела на гастроли в Омск и взяла с собой свою любимую собаку; на борту самолета у нее произошел конфликт со стюардессой, в результате которого ее сняли с рейса. Сама Успенская сообщила журналистам, что собиралась убрать собаку в специальную переноску, когда ее об этом попросили бортпроводники, но сама стюардесса не дала этого сделать. При этом официальные представители авиакомпании рассказали, что Любовь вела себя несколько иначе — грубо оттолкнула стюардессу и отказалась выполнять просьбы экипажа.
Любовь Успенска придерживается другого мнения. Артистка выложила в свой микроблог видео, на котором показала, как на самом деле вела себя стюардесса и объяснила поклонникам, что ничего не нарушала.
«Вот какая я нарушитель закона в самолёте компании «Аэрофлот», столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна, которая наливает подряд всем алкоголь, люди бедные напиваются и всё нормально, и всё из-за кого, но поверьте, что все, кто присутствовал при этом были в шоке, но ведь это компания и они должны молчать, быть солидарными, очень гнусный поступок, я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолёта, тогда бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!" — написала Успенская.
Мнения поклонников разделились. Одни полностью поддержали Успенскую и пришли к выводу, что ее незаконно сняли с рейса по надуманной причине, другие же пользователи считают, что Любовь "зазвездилась" и по каким-то причинам решила, что может не выполнять просьбы бортпроводников.
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