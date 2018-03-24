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«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
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«What is going on»: Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате 

360tv.ru 3 часа назад
«Золотой голос» России Николай Басков обвинил мирового певца Оззи Осборна в плагиате. Речь идет о промо‐постере к туру «Игра», с которым российский артист путешествует по стране. Об этом сообщил Telegram‐канал «Super».
Более того, Басков снял видеообращение к Осборну на английском языке, на котором утверждает, что задумка была им воплощена еще год назад. Однако Осборн якобы взял ее без разрешения российского артиста.
Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу «Игра» без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промо-постера и приедете со своим шоу в Россию, где я — действительно известный певец, как король — Николай Басков.
Как уточнил сайт «Утро.ру», Басков предложил Осборну встретиться в Москве и «поговорить об этом».
Ранее стало известно, что иск французского автора песен Кассаба Самира Жильбера Синуэ к Филиппу Киркорову был отклонен. Европейский композитор намеревался истребовать 15,5 миллионов рублей с российского певца за плагиат его произведения, которое исполняла французская певица Dalida.
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