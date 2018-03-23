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Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
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Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери 

Дни.ру 2 часа назад
Анна Хилькевич обратилась к общественности. Популярная актриса сообщила о серьезной болезни своей и дочери и попросила пожелать им скорейшего выздоровления.
На своей официальной страничке в социальной страничке Instagram Анна Хилькевич поделилась с многочисленными поклонниками наболевшим (во всех смыслах). Популярная актриса опубликовала собственное фото и сообщила о тяжелой болезни, жертвой которой стала. Впрочем, не она одна.
"Значит так, ребят. В связи с тем, что нас с дочкой захватил жесточайший вирус (таааааак отвратительно плохо мне, а Яше и подавно, не было еще никогда), лайф публикаций, сторис размещать не буду, дабы не пугать вас, а соответственно не рушить мою психику вероятными комментариями (видели бы вы сейчас меня-"👽👻💩")… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — пожаловалась Хилькевич.
К счастью, у артистки есть, кто может помочь. "всю работу получилось перенести, мама помогает, муж зарабатывает😂👌🏻", — сообщила Анна. В заключение популярная актриса попросила у поклонников добрых пожеланий. "пожалуйста, пожелайте нам с Ри скорейшего выздоровления… ваша сила и поддержка чувствуется даже через экран телефона", — призналась комедийная артистка.
Отметим. что фанаты живо отреагировали на пост Хилькевич. "Выздоравливайте", "Выздоравливайте скорее с малышкой! 🌸❤️💓👌🏼🌷 всегда так тяжело, когда детки болеют", "Желаю вам с малышкой скорейшего выздоровления", "Очень жаль что вы заболели. Желаю вам побыстрее выздороветь и радовать нас дальше своими фотографиями и сториз", — прокомментировали сообщение Анны Хилькевич подписчики.
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