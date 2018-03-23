Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого

История произошла примерно пять лет назад. Леонид Слуцкий позвонил Семёну Слепакову и в принудительной форме попросил поработать ведущим на дне рождения его жены. Поводом для этого стало внешнее сходство артиста с Иваном Ургантом.
Слепаков отказался от участия в мероприятии, но ему пришлось искать себе замену на безвозмедной основе.
Ранее ряд СМИ, включая радиостанции «Говорит Москва», «Эхо Москвы» и издания «Коммерсантъ», РБК, «Znak.com», «Лента.ру», телеканалы «Дождь», RTVI присоединились к бойкоту главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Поводом для этого стали обвинения депутата в домогательствах к журналисткам.