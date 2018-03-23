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Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
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Первый канал прокомментировал заявление Соболева о новом ведущем «Пусть говорят» 

Lenta.ru 46 минут назад
На Первом канале опровергли информацию о том, что популярный блогер Николай Соболев станет новым ведущим программы «Пусть говорят». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе канала.
«Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды "Пусть говорят", которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами», — отметили в пресс-службе.
Накануне Соболев заявил, что с понедельника заступает на должность ведущего программы. Он неоднократно принимал участие в «Пусть говорят» в качестве гостя. В частности, он посетил несколько выпусков, посвященных истории Дианы Шурыгиной.
Летом 2017 года ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов. Такое решение руководство Первого канала приняло после ухода на «Россию 1» Андрея Малахова, который вел эту программу 16 лет.
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