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Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
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Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами 

Дни.ру 59 минут назад
Родные киноактера Антона Ельчина достигли мирного урегулирования конфликта с компанией Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которую ранее обвиняли в гибели своего сына. Автопроизводитель предложил горюющей семье компенсацию.
"Отделение FCA в США с удовлетворением сообщает, что мы достигли мирового соглашения в этом деле. Детали соглашения остаются конфиденциальными. Мы продолжаем испытывать глубочайшее сочувствие к семье Ельчина в связи с трагической утратой", — цитирует представителя организации журнал The Hollywood Reporter. Добавим, портал TMZ утверждает, что компания заплатила родственникам крупную компенсацию для урегулирования претензий.
Американский актер русского происхождения Антон Ельчин погиб в долине Сан-Фернандо 19 июня 2016 года. Родные нашли его тело зажатым между заведенным автомобилем Jeep Grand Cherokee и кирпичными воротами дома. Экспертиза установила, что Антон получил смертельный удар в область грудной клетки и серьезную травму головы.
Родители актера Виктор и Ирина Ельчины подали в суд на FCA. В иске говорилось, что рычаг, переключающий передачи в его автомобиле, был неисправен, плохо спроектирован и изготовлен.
Машина Ельчина была в числе отзываемых. В апреле 2016 года Chrysler изъял у покупателей почти 250 тысяч авто. Также, производитель рассылал сообщения владельцам марки о необходимости обратить пристальное внимание на возможные технические неисправности.
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