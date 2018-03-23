Ещё
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: Успенская избежала ответственности за конфликт из-за собаки на борту самолета 

ТАСС 1 час назад
Полиция не стала составлять административный протокол на певицу Любовь Успенскую, пытавшуюся пройти на борт самолета с собачкой на руках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники полиции прибыли на место инцидента с певицей Любовью Успенской. После выяснения всех обстоятельств она отпущена, никаких протоколов за административные правонарушения в отношении нее составлено не было", — сказал собеседник агентства.
Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили ТАСС, что певица отстранена от полета (рейс Москва — Омск). При входе на борт воздушного судна в руках она несла собаку, а на просьбу бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску Успенская оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать ей в перевозке, в итоге рейс был задержан примерно на час.
ТАСС: последние новости
Украина просит Интерпол объявить в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете Песков призвал СМИ не перевирать фразу Макаревича, якобы грубо отозвавшегося о россиянах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением427
Путин обратился к нации153
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды45
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова62
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение