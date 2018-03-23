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Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
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Потрясшего достоинством участника «Дома-2» запихнули в клинику для алкашей 

Дни.ру 1 час назад
Любовница настояла на том, что ему надо лечиться. Хотя за помощью к специалистам следовала обратиться уже давно.
Николай Должанский — один из самых эксцентричных участников скандального телепроекта "Дом-2". Он славился эксцентричным поведением и исполнением рэп-композиций. Все помнят, как Коля, будучи в подпитии, публично обнажался в студии и тряс перед камерой своим большим достоинством. А на свидания он всегда приходил с бутылочкой, чтобы дойти до необходимой кондиции.
Покинув программу, от пагубной привычки Должанский не избавился. Его, как говорят, и сегодня очень часто видят на вечеринках с большим количеством горячительного. Катя Богданова — очередная любовница Николая — не захотела с этим мириться и направила его в одну из престижных наркологических клиник Москвы.
"Коля действительно проходил курс лечения, — цитирует Катю журнал "Дом-2". На этом настояла именно я. Спорила с бойфрендом несколько недель. Понимаю: в последнее время он выпивал слишком много и часто не мог себя контролировать. Если сейчас не уделить внимание его здоровью, боюсь, случится беда. Я вижу в Николае будущего мужа и отца своих детей, поэтому хочу, чтобы он избавился от вредной привычки, жил долго и счастливо. Я во всем поддерживаю любимого. Уверена, у него получится побороть зависимость".
Богданова уверена, что с трезвым возлюбленным отношения могут стать лучше. Хотя за помощью к специалистам следовала обратиться уже давно. Хотя останется ли в Должанском страсть к эпатажу при трезвом образе жизни — большой вопрос…
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