Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью

«Сколько ей лет на самом деле»: Бузова ужаснула изуродованным лицом

В Сети распространилось изображение Ольги Бузовой, на котором поющая ведущая запечатлена с ярким макияжем и объемными украшениями. Многочисленные поклонники ужаснулись и высказали мнение, что звезда "Дома-2" явно перестаралась с манипуляциями с внешностью.

"Цыганка-гадалка: позолоти ручку, дарагой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — такую подпись оставили рядом с изображением Ольги Бузовой. Поющая ведущая сделала селфи в лифте. На снимке девушка позирует в верхней одежде, с сумкой наперевес. Поклонники обратили внимание на лицо Ольги, и оно им категорически не понравилось.

"Ужас", "Полнейший ужас", "Добровольно такое сотворить со своим лицом", "Сколько же ей лет на самом деле 57? Добровольно состарить и изуродовать себя. Проблемы есть и большие с психикой", "На кого ты стала похожа! Ужас!", "Очень взросло выглядить стала, и сильно черный цвет не идет", — высказались расстроенные поклонники в комментариях.

Между тем на своем официальном канале в YouTube Ольга Бузова опубликовала видеоблог, в котором рассказывается о ее первом гастрольном туре по Дальнему Востоку. На записи поющая ведущая представлена в разных видах: и с косметикой и без, в обычной футболке и ярком концертном костюме, на репетиции и на сцене.

"Теперь каждый четверг на моем официальном канале будет выходить серия вашего нового и любимого сериала #Бузова #OlgaBuzovalive! Первый выпуск посвящен туру по Дальнему Востоку 🎤Обещаю эпизодов, также как и сезонов много 💋❤ Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сторис 🤪Ссылку ищите в шапке моего профиля и подписывайтесь, чтоб не пропустить новые серии 🤪 Приятного просмотра и жду ваших комментариев, что понравилось, что вам интересно, что добавить? 😌" — обратилась к поклонникам Ольга.

Среди множества восторженных комментариев не обошлось и без критических отзывов. "Зачем так много вставлять про маникюр", "в данном видео все то, что было в сторис у Оли, поэтому я для себя ничего нового не увидела и мне было не очень интересно смотреть, очень много наложено обработки на видео", "Омг эта дебильная теперь и на ютуб приперлась? Скоро в туалет зайдешь, а из унитаза Бузова выпрыгнет", — высказались комментаторы.