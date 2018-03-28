Таролог предсказала судьбу Добронравова

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова

"Его нахождение в больнице временное. Скоро все стабилизируется, он придет в форму. Это не какое-то критическое заболевание, и ухудшения не будет", — успокоила обеспокоенных поклонников Федора Добронравова специалист. На днях стало известно о срочной госпитализации популярного комедийного актера Федора Добронравова . Артисту провели срочную операцию, и, как утверждает таролог Марианна Абравитова , ухудшения в его состоянии не предвидится.

Ясновидящая Марианна Абравитова высказала уверенность, что скоро артист вернется на сцену и порадует фанатов новыми ролями.

"Сам по себе он источник энергии и вдохновения. Он постоянно рвется в бой, так сказать. Он что-то бесконечно делает. Тут и стихи, и книги, песни — крайне одаренный человек. Как личность невероятно многогранный. То, что он вообще оказался в больнице, его вина отчасти. Он очень эмоциональный, все пропускает через себя. Все принимает очень близко к сердцу. Живет постоянно в тонусе", — объяснила Абравитова. Таролог отметила неуемную творческую энергию Добронравова.

"Я хочу сказать, что этот момент заставит его пересмотреть отношение к миру и к себе в том числе. Он выберет другой ракурс на жизнь и пересмотрит свое отношение ко всему. Эта больница станет как своего рода звоночек. Чтобы он не выгорел, то ему нужно снизить свои эмоции вниз. Не все требует такого решения", — отметила ясновидящая. Специалист отметила высокую тревожность актера и заявила, что у него комплекс отличника. Собственно, от излишней нервозности Добронравов и попал в больницу.

Напомним, Федор Добронравов почувствовал недомогание еще 17 марта. У артиста нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. Как утверждают СМИ, актер перенес инсульт. В одной из столичных клиник ему сделали операцию.