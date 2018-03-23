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4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
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4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой 

Рамблер 1 час назад
Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза приняла участие в Московской неделе моды. Традиционно показ моделей закрывается нарядом для невесты. В нынешнем году модельер Валентин Юдашкин выбрал для этого самую юную модель — белокурую красавицу Лизу Галкину. Она уверенно прошлась по подиуму в роскошном платье с фатой, сорвав аплодисменты восторженной публики. Очевидно, малышке не впервой позировать перед столь пышной аудиторией. Видео опубликовала в своём Instagram мама начинающей модели. Сама Алла Борисовна на показе не присутствовала, так как была в это время на концерте давнего друга поэта-песенника Ильи Резника.
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