4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой 

Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза приняла участие в Московской неделе моды. Традиционно показ моделей закрывается нарядом для невесты. В нынешнем году модельер Валентин Юдашкин выбрал для этого самую юную модель — белокурую красавицу Лизу Галкину. Она уверенно прошлась по подиуму в роскошном платье с фатой, сорвав аплодисменты восторженной публики. Очевидно, малышке не впервой позировать перед столь пышной аудиторией. Видео опубликовала в своём Instagram мама начинающей модели. Сама Алла Борисовна на показе не присутствовала, так как была в это время на концерте давнего друга поэта-песенника Ильи Резника.