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Билан оправдался после скандала с секс-фото
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Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото 

Дни.ру 3 часа назад
Дима Билан, который спровоцировал шумиху, опубликовав интимное фото, объяснил свою худобу. Певец дал понять, что это не болезнь, а любовь к жилистому телу.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал фотографию, на которой запечатлен висящим на турнике. Как выяснилось, артист любит физические нагрузки, однако в меру. Артист предпочитает быть жилистым, а не накачанным.
"Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз — можно и нужно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пояснил Билан.
Многочисленные поклонники не оставили публикацию артиста без внимания. "Физические нагрузки всегда на пользу!", "а мне кажется надо все ж тебе поправится Димочка!", "дааа слишком худой!", "Тощий ппц (", "Я за вис!)", "Сможет ли Дима подтянуться", "Очень полезно повисеть! Вытягивается и встает а место позвоночник, не болит голова, исчезают защемления. Кароч, рекомендую, поддерживаю!👍" — прокомментировали фанаты.
Ранее Дима попал в скандал. Он пожаловался на недосып из-за бесконечных переездов. По всей видимости, именно этим было обусловлено появление в его ленте пикантного кадра. На фотографии популярный исполнитель запечатлен лежащим в кровати. Артист облачен в серые трусы и футболку. Собственно, именно последний предмет одежды и привлек внимание многочисленных подписчиков. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Димы. Одни посмеялись, а другие обвинили певца в разврате.
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