Фото www.instagram.com/s_bezrukov«Не могу отказать себе в удовольствии!» Сергей Безруков рассказал о тайном увлечении
Сергей Безруков на своей страничке в социальной сети рассказал о своём любимом увлечении.
«ВОДИТЕЛЬ! Стаж-20 лет! ЛЮБЛЮ БЫТЬ ЗА РУЛЁМ, Дорогие мои! ОЧЕНЬ! Но к сожалению всё чаще с водителем….на служебной! Много работы!»— посетовал актёр.
«Но если появляется свободная минута, не могу отказать себе в удовольствии!», — добавил артист.
JTNDYmxvY2txdW90ZSUyMGNsYXNzJTNEJTIyaW5zdGFncmFtLW1lZGlhJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLWNhcHRpb25lZCUyMGRhdGEtaW5zdGdybS1wZXJtYWxpbmslM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJnbl8wejlsNGd1JTJGJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLXZlcnNpb24lM0QlMjI4JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzRkZGJTNCJTIwYm9yZGVyJTNBMCUzQiUyMGJvcmRlci1yYWRpdXMlM0EzcHglM0IlMjBib3gtc2hhZG93JTNBMCUyMDAlMjAxcHglMjAwJTIwcmdiYSUyODAlMkMwJTJDMCUyQzAuNSUyOSUyQzAlMjAxcHglMjAxMHB4JTIwMCUyMHJnYmElMjgwJTJDMCUyQzAlMkMwLjE1JTI5JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwMXB4JTNCJTIwbWF4LXdpZHRoJTNBNjU4cHglM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBMCUzQiUyMHdpZHRoJTNBOTkuMzc1JTI1JTNCJTIwd2lkdGglM0Etd2Via2l0LWNhbGMlMjgxMDAlMjUlMjAtJTIwMnB4JTI5JTNCJTIwd2lkdGglM0FjYWxjJTI4MTAwJTI1JTIwLSUyMDJweCUyOSUzQiUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycGFkZGluZyUzQThweCUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM0Y4RjhGOCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E0MHB4JTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTU4LjAwNjkxMjQ0MjM5NjMwNiUyNSUyMDAlM0IlMjB0ZXh0LWFsaWduJTNBY2VudGVyJTNCJTIwd2lkdGglM0ExMDAlMjUlM0IlMjIlM0UlMjAlM0NkaXYlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGJhY2tncm91bmQlM0F1cmwlMjhkYXRhJTNBaW1hZ2UlMkZwbmclM0JiYXNlNjQlMkNpVkJPUncwS0dnb0FBQUFOU1VoRVVnQUFBQ3dBQUFBc0NBTUFBQUFwV3FvekFBQUFCR2RCVFVFQUFMR1BDJTJGeGhCUUFBQUFGelVrZENBSzdPSE9rQUFBQU1VRXhVUmN6TXpQZjM5OWZYMSUyQmJtNW16WTlBTUFBQURpU1VSQlZEakx2WlhiRXNNZ0NFUzUlMkZQOCUyRnQ5RnVSVkNSbVU3M0pXbHpvc2dTSUlaVVJDam8lMkZhZCUyQkVRSkpCNEh2OEJGdCUyQklEcFFvQ3gxd2pPU0JGaGgyWHNzeEVJWW4zdWxJJTJGNk1OUmVFMDdVSVdKRXY4VUVPV0RTODhMWTk3a3F5VGxpSktLdHVZQmJydUF5Vmg1d09IaVhtcGk1d2U1OEVrMDI4Y3p3eXVRZExLUEcxQmtiNE5uTSUyQlZlQW5mSHFuMWs0JTJCR1BUNnVHUWN2dTJoMk9WdUlmJTJGZ1dVRnl5OE9XRXBkeVpTYTNhVkNxcFZvVnZ6WloyVlRubjJ3VThxelZqRERldE85MEdTeTltVkxxdGdZU3kyMzFNeHJZNkkyZ0dxanJUWTBMOGZ4Q3hmQ0JiaFdyc1lZQUFBQUFFbEZUa1N1UW1DQyUyOSUzQiUyMGRpc3BsYXklM0FibG9jayUzQiUyMGhlaWdodCUzQTQ0cHglM0IlMjBtYXJnaW4lM0EwJTIwYXV0byUyMC00NHB4JTNCJTIwcG9zaXRpb24lM0FyZWxhdGl2ZSUzQiUyMHRvcCUzQS0yMnB4JTNCJTIwd2lkdGglM0E0NHB4JTNCJTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTIwJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwbWFyZ2luJTNBOHB4JTIwMCUyMDAlMjAwJTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTAlMjA0cHglM0IlMjIlM0UlMjAlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20lMkZwJTJGQmduXzB6OWw0Z3UlMkYlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGNvbG9yJTNBJTIzMDAwJTNCJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0FBcmlhbCUyQ3NhbnMtc2VyaWYlM0IlMjBmb250LXNpemUlM0ExNHB4JTNCJTIwZm9udC1zdHlsZSUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGZvbnQtd2VpZ2h0JTNBbm9ybWFsJTNCJTIwbGluZS1oZWlnaHQlM0ExN3B4JTNCJTIwdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uJTNBbm9uZSUzQiUyMHdvcmQtd3JhcCUzQWJyZWFrLXdvcmQlM0IlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0UlRDAlOTIlRDAlOUUlRDAlOTQlRDAlOTglRDAlQTIlRDAlOTUlRDAlOUIlRDAlQUMlMjElMjAlRDAlQTElRDElODIlRDAlQjAlRDAlQjYtMjAlMjAlRDAlQkIlRDAlQjUlRDElODIlMjElMjAlRDAlOUIlRDAlQUUlRDAlOTElRDAlOUIlRDAlQUUlMjAlRDAlOTElRDAlQUIlRDAlQTIlRDAlQUMlMjAlRDAlOTclRDAlOTAlMjAlRDAlQTAlRDAlQTMlRDAlOUIlRDAlODElRDAlOUMlMkMlRDAlOTQlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQjglMjElMjAlRDAlOUUlRDAlQTclRDAlOTUlRDAlOUQlRDAlQUMlMjElMjAlRDAlOUQlRDAlQkUlMjAlRDAlQkElMjAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjYlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEUlMjAlRDAlQjIlRDElODElRDElOTElMjAlRDElODclRDAlQjAlRDElODklRDAlQjUlMjAlRDElODElMjAlRDAlQjIlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkMuLi4uJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwJUQxJTgxJUQwJUJCJUQxJTgzJUQwJUI2JUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5JTIxJTIwJUQwJTlDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIxJUQwJUJFJUQxJTgyJUQxJThCJTIxJTIxJTIxJTIwJUQwJTlEJUQwJUJFJTIwJUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJCJUQwJUI4JTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJThGJUQwJUIyJUQwJUJCJUQxJThGJUQwJUI1JUQxJTgyJUQxJTgxJUQxJThGJTIwJUQxJTgxJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQwJUJDJUQwJUI4JUQwJUJEJUQxJTgzJUQxJTgyJUQwJUIwJTJDJUQwJUJEJUQwJUI1JTIwJUQwJUJDJUQwJUJFJUQwJUIzJUQxJTgzJTIwJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUI1JTIwJUQwJUIyJTIwJUQxJTgzJUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUI4JUQwJUI4JTIxJTI5JTIwJUQwJUExJUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUJEJUQxJThGJTIwJUQwJUIyJUQwJUI1JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJDJTIwJUMyJUFCJUQwJUE1JUQxJTgzJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUIzJUQwJUIwJUQwJUJELiVEMCU5OCVEMSU4MSVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCNSVEMCVCNCVEMSU4QyVDMiVCQi4uLjI1JUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUIyJTIwJUQwJUEyJUQxJTgzJUQwJUJCJUQwJUI1JTIwJUMyJUFCJUQwJTk4JTIwJUQwJUI2JUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUJEJUQxJThDJTJDJUQwJUI4JTIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJTgwJTJDJUQwJUI4JTIwJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUMyJUJCLi4uMjglRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlOUYlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlRDElODAlMjAlRDElODElMjAlRDAlOTIlRDElOEIlRDElODElRDAlQkUlRDElODYlRDAlQkElRDAlQjglRDAlQkMlMjElMjAlRDAlOTYlRDAlQjQlRDElODMlMjAlRDAlQjIlRDAlQjAlRDElODElMjElMjklM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGcCUzRSUyMCUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGNvbG9yJTNBJTIzYzljOGNkJTNCJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0FBcmlhbCUyQ3NhbnMtc2VyaWYlM0IlMjBmb250LXNpemUlM0ExNHB4JTNCJTIwbGluZS1oZWlnaHQlM0ExN3B4JTNCJTIwbWFyZ2luLWJvdHRvbSUzQTAlM0IlMjBtYXJnaW4tdG9wJTNBOHB4JTNCJTIwb3ZlcmZsb3clM0FoaWRkZW4lM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBOHB4JTIwMCUyMDdweCUzQiUyMHRleHQtYWxpZ24lM0FjZW50ZXIlM0IlMjB0ZXh0LW92ZXJmbG93JTNBZWxsaXBzaXMlM0IlMjB3aGl0ZS1zcGFjZSUzQW5vd3JhcCUzQiUyMiUzRSVEMCU5RiVEMSU4MyVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMSU4RiUyMCVEMCVCRSVEMSU4MiUyMCUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRnNfYmV6cnVrb3YlMkYlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGNvbG9yJTNBJTIzYzljOGNkJTNCJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0FBcmlhbCUyQ3NhbnMtc2VyaWYlM0IlMjBmb250LXNpemUlM0ExNHB4JTNCJTIwZm9udC1zdHlsZSUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGZvbnQtd2VpZ2h0JTNBbm9ybWFsJTNCJTIwbGluZS1oZWlnaHQlM0ExN3B4JTNCJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFJTIwJUQwJUExJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIzJUQwJUI1JUQwJUI5JTIwJUQwJTkxJUQwJUI1JUQwJUI3JUQxJTgwJUQxJTgzJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTNDJTJGYSUzRSUyMCUyOCU0MHNfYmV6cnVrb3YlMjklMjAlM0N0aW1lJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjIlMjBkYXRldGltZSUzRCUyMjIwMTgtMDMtMjJUMTIlM0EwOCUzQTU3JTJCMDAlM0EwMCUyMiUzRTIyJTIwJUQwJTlDJUQwJUIwJUQxJTgwJTIwMjAxOCUyMCVEMCVCMiUyMDUlM0EwOCUyMCUyMFBEVCUzQyUyRnRpbWUlM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTNDJTJGYmxvY2txdW90ZSUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUyMGFzeW5jJTIwZGVmZXIlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRmVtYmVkLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNF