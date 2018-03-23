Руки-базуки пожаловался на «отечное желе» 

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки или Мистер Синтол, ранее «накачавший» себе руки с помощью смеси-аналога синтола, в своем Instagram рассказал об «отечном желе» на одной из рук.
По его словам, покраснение с руки немного сошло, но «жар с неё идёт».
«На левой руке между бицепсом и трицепсом есть просечка горизонтальная, на другой руке её нет, она вся в отёчных желе, поэтому и отдаёт жар», — рассказал Терешин.
Также он опубликовал фотографию с нательным крестом и отметил, что никогда его не снимает.
«В этом кресте меня крестили <…> Я верю в Бога, дай Бог чтобы всё обошлось без операции», — написал он.
Кирилл Терешин получил известность благодаря своим постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он посетил несколько телешоу. Терешин продолжил менять свою внешность: сбривал брови и красил волосы в яркие цвета.
В марте он пожаловался на частые кровотечения и рассказал о двухнедельном курсе лечения, в рамках которого «к руке прикладывают лед». Он заявил, что «это хана» и попросил бога прекратить его страдания.