Руки-базуки пожаловался на «отечное желе»

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , известный как Руки-базуки или Мистер Синтол, ранее «накачавший» себе руки с помощью смеси-аналога синтола, в своем Instagram рассказал об «отечном желе» на одной из рук.

По его словам, покраснение с руки немного сошло, но «жар с неё идёт».

«На левой руке между бицепсом и трицепсом есть просечка горизонтальная, на другой руке её нет, она вся в отёчных желе, поэтому и отдаёт жар», — рассказал Терешин.

Также он опубликовал фотографию с нательным крестом и отметил, что никогда его не снимает.

«В этом кресте меня крестили <…> Я верю в Бога, дай Бог чтобы всё обошлось без операции», — написал он.

Кирилл Терешин получил известность благодаря своим постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он посетил несколько телешоу. Терешин продолжил менять свою внешность: сбривал брови и красил волосы в яркие цвета.

В марте он пожаловался на частые кровотечения и рассказал о двухнедельном курсе лечения, в рамках которого «к руке прикладывают лед». Он заявил, что «это хана» и попросил бога прекратить его страдания.