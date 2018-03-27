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«ВИА Гра» получила новую солистку
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Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

В составе «ВИА Гры» произошли серьезные изменения 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Instagram
На прошлой неделе стало известно, что коллектив покидает 27-летняя Наталья Могиленец, более известная как Миша Романова. Сама артистка подтвердила эту информацию.
«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — написала Романова в микроблоге.
Ходили слухи, что девушка не уживалась в коллективе и была постоянно в конфликтах с другими участниками. Однако директор группы эту информацию опровергает.
Как известно, свято место пусто не бывает. Судя по всему, Константин Меладзе уже нашел замену девушке. К коллективу присоединилась 24-летняя Ольга Меганская из Санкт-Петербурга. Группа в скором времени выступит в новом составе в Москве и Санкт-Петербурге.
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