«ВИА Гра» получила новую солистку

В составе «ВИА Гры» произошли серьезные изменения

На прошлой неделе стало известно, что коллектив покидает 27-летняя Наталья Могиленец, более известная как Миша Романова. Сама артистка подтвердила эту информацию.

«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — написала Романова в микроблоге.

Ходили слухи, что девушка не уживалась в коллективе и была постоянно в конфликтах с другими участниками. Однако директор группы эту информацию опровергает.