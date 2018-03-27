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Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
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Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату 

Дни.ру 27 марта 2018
Миша Романова сообщила о своем решении уйти из коллектива. Артистке уже нашли замену.
В своем Instagram украинка написала: "Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).
Ранее в СМИ часто появлялась информация о том, что барышня не может ужиться в коллективе, постоянно конфликтует и всем недовольно. Однако представители группы опровергают эту информацию. Да и сама Романова напоследок расплылась в благодарностях к коллегам и продюсеру Константину Меладзе. "Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень очень сильно скучать по вам", — запостила Миша.
Добавим, что в группе девушек-красоток постоянно происходит ротация. Поклонники не успевают запомнить имен участниц, а им уже ищут замену. На этот раз вакантное место получит 24-летняя Ольга Меганская из Санкт-Петербурга. Как долго она проработает в коллективе остается только догадываться.
Группа "ВИА Гра" — образованна в 200 году в Киеве. За время существования коллектива ее состав менялся 18 раз. Проект считался одним из самых успешных русскоязычных в 2000-х годах. "ВИА Грой" было записано 5 студийных альбомов и выпущено более 30 радиосинглов и видеоклипов.
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