У «Уральских Пельменей» отобрали прошлое

Бывший директор «Уральских пельменей», руководитель «Фест Хэнд Медиа» Сергей Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу, передает ТАСС . На его сторону встал девятый апелляционный арбитражный суд Москвы

Суд признал недействительным лицензионный договор на показ 73 программ шоу «Уральские пельмени», заключенный «Фест Хэнд Медиа» с компаниями «Уральские пельмени продакшн» и «Идея Фикс Медиа».

Конфликт в «Уральских пельменях» получил огласку в 2015 году, когда Нетиевского уволили. После увольнения он решил запретить бывшим коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени» и подал на них в суд.

По версии нового руководителя шоу Сергея Исаева, Нетиевский был уволен с поста директора «Уральских пельменей» из-за воровства.

«Он стал полагать, что он наш продюсер. И деньги за производство шоу он забирал себе. Вот за это мы его и выгнали», — пояснял он.

Сам Нетиевский называет обвинения черным пиаром, настаивая на том, что его правота подтверждается решениями судов.

«Это уже не первая попытка черного пиара в мой адрес: год назад подобные обвинения суд отклонил и, более того, обязал выплатить мне компенсацию», — говорил Нетиевский в конце 2017 года.

Тогда же актеры «Уральских пельменей» подали на него в суд. Коллектив требует взыскать с бывшего директора 28,3 миллиона рублей.