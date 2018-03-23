«Цирк с конями»: Панин раскритиковал Крида и Тимати за выборы

Скандально известный актер Алексей Панин раскритиковал певцов Егора Крида и Тимати из‐за видео, на котором артисты принимают участие в голосовании на выборах президента РФ.
Панин назвал участие артистов в выборах «цирком с конями», а также назвал Крида «безликой лошадью». Актер предложил Тимати «спеть татарскую песню и станцевать лезгинку».
В настоящий момент аккаунт Алексея Панина заблокирован. По сообщению ряда СМИ, причиной блокировки стали жалобы со стороны исполнителей.
Ранее Тимати принял участие в выборах президента России. Вместе с ним на голосование пришел и знаменитый певец Егор Крид. Видео с мероприятия артисты выложили в социальной сети.
Голосовать должен каждый гражданин России, уверены отечественные звезды. Поэтому с самого утра они выстаивались в очереди вместе с поклонниками. Многие артисты и спортсмены, даже находясь в командировке, заранее побеспокоились о месте своего голосования. Все знаменитости отмечали, что этот день чувствуется по‐особенному, как праздник в детстве.