«Цирк с конями»: Панин раскритиковал Крида и Тимати за выборы

«Цирк с конями»: Панин раскритиковал Егора Крида и Тимати за участие в выборах

Панин назвал участие артистов в выборах «цирком с конями», а также назвал Крида «безликой лошадью». Актер предложил Тимати «спеть татарскую песню и станцевать лезгинку».

В настоящий момент аккаунт Алексея Панина заблокирован. По сообщению ряда СМИ, причиной блокировки стали жалобы со стороны исполнителей.

Пока ты спал, судьба страны решалась)) 🇷🇺💪🏼. p. s. @egorkreed — «Волнительно!» 😆🤣 Публикация от Black Star (@timatiofficial) 18 Мар 2018 в 5:16 PDT Ранее Тимати принял участие в выборах президента России. Вместе с ним на голосование пришел и знаменитый певец Егор Крид. Видео с мероприятия артисты выложили в социальной сети.