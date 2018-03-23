Умер шансонье Андрей Климнюк

Российский шансонье Андрей Климнюк скончался в возрасте 53 лет.

Артист родился в Красноярском крае в 1964 году. Позже его семья переехала в Новосибирск . Климнюк проходил военную службу в Афганистане и имел боевые награды. Многие его релизы посвящены войне и Вооруженным силам России . Музыкант также выпустил книгу «Мой Афган — Записки окопного офицера» и поэтический сборник «Из мест лишения…».

Всего в дискографии шансонье более 30 альбомов. Последняя пластинка под названием «Шалава» вышла в январе 2018 года. Одна из самых известных композиций Климнюка — песня «Апрель» из дебютного альбома «Волюшка», вышедшего в 1999 году.