Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд, а не к журналистам

Один из основателей группы Kiss Джин Симмонс призвал жертв сексуальных домогательств идти в суд, а не к журналистам, сообщает NME.

По словам музыканта, движения #MeToo и #TimesUp в целом полезны, но вместе с тем, нельзя забывать о «сопутствующем уроне», то есть о тех, кого обвинили ложно.

Как отметил Симмонс, кто угодно может говорить что угодно, и нет презумпции невиновности.

Музыкант считает, что вместо пресс-конференции лучше всего идти напрямую в суд, следовать букве закона.

В 2017 году сообщалось, что Симмонс ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.