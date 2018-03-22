Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене

"Мы встречались мы довольно часто, в разных местах и при разных стечениях обстоятельств: это было и во время работы в театре над спектаклем "Пигмалион" в течение нескольких месяцев, и на днях рождения — как наших, так и наших общих друзей, а также еще на многих различных мероприятиях, — сообщил художник. — И ни разу у меня не возникло подозрения, что они не искренне относятся друг к другу — всем было видно, что в их семье живет любовь и взаимное уважение. И поверьте мне как художнику и психологу, работающему с огромным количеством разных людей вот уже долгие годы, что особенно ярко заметны фальшь и неискренность в людях".

"Что я могу сказать о Виталине? Что она далеко не глупая девушка, — уверяет Никас. — Но при всем этом простая и сердечная. Очень сентиментальная. Глубоко порядочная. Бесконечно трогательная и преданная своему мужу. Это факт радовал всех тех, кто знал, любил и любит Джигарханяна. Армен Борисович — великий актер, и как большой художник он разный, с перепадами настроения и со своими особенными индивидуальностями. Такие люди зачастую бывают в жизни как дети: капризные, иногда даже вспыльчивые и, конечно, постоянно сомневающиеся — любит их публика или, наоборот, разлюбила, хорошо он играл или плохо. Армен — не исключение. И, скорее всего, кто-то этим воспользовался. Мы не будем сейчас обсуждать, какие цели при этом преследовались. Но то, что эти люди создали сильный диссонанс в их отношениях — это правда. И многие из них даже не задумывались о последствиях — как он будет жить дальше и что делать".

Никас вспоминает, что когда Джигарханян только начал встречаться с Виталиной, он представил ее и своему другу-художнику. И Никас за все время — а это лет 15-16 его дружбы с ними уже как с супружеской парой — не припоминает ни одного случая, чтобы заподозрил ее или его в какой-то корысти по отношению друг к другу.