Максакова рассказала о жизни после смерти Вороненкова

Мария Максакова рассказала, как изменилась ее жизнь спустя год после смерти Вороненкова

Год назад в центре Киева был застрелен супруг Марии Максаковой Денис Вороненков . У мужчины осталась жена и маленький сын Иван. Виновников случившегося до сих пор не нашли, есть сведения, что убийство экс-депутаты заказал Владимир Тюрин , с которым оперная дива какое-то время жила и от которого родила двоих детей.

В годовщину трагедии Максакова дала интервью программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Оперная дива вышла на связь со студией из Харькова , где сейчас репетирует постановку "Отелло" со своим участием. По словам Марии, почтить память погибшего мужа она не сможет из-за работы, но как только вернется в Киев, первым делом пойдет на кладбище. О том, что в свое время покинула Россию певица не жалеет, и в ближайшее время возвращаться на Родину не планирует. Что касается личной жизни, по словам Максаковой, ей пока некогда думать о себе.

«Украина — очень религиозная страна, и никто бы не позволил себе до истечения года каким-либо образом ухаживать за мной или позволять себе намеки. Поэтому на данный момент я не думаю о своей личной жизни», — прокомментировала знаменитость. Мария Максакова вышла на связь со студией программы Андрея Малахова из Харькова/Фото: кадр из передачи

Ходят слухи, что Максаковой покровительствует главный режиссер Харьковского национального театра оперы и балета Армен Калоян , однако Мария эту информацию не подтверждает. «Он очень талантливый режиссер. Я с ним познакомилась, когда уже работала над постановкой. Никаким образом не заметила в отношении себя никакого интереса, ну разве что как к артистке», — высказалась артистка.

Дочь Дениса Вороненкова поддерживает Максакову, хотя раньше женщины конфликтовали/Фото: кадр из передачи

На вопрос о том, какие отношения сейчас складываются у оперной дивы с матерью, Мария говорит, что родственники сохраняют "нейтралитет". Поддерживает Максакову сейчас дочь Вороненкова от предыдущего брака, хотя раньше между Марией и Екатериной был конфликт. Девушка призналась, что смерть отца стала для нее ударом, который было сложно пережить, общее горе сплотило ее и Максакову.