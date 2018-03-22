Максакова рассказала о жизни после смерти Вороненкова

Год назад в центре Киева был застрелен супруг Марии Максаковой — Денис Вороненков. У мужчины осталась жена и маленький сын Иван. Виновников случившегося до сих пор не нашли, есть сведения, что убийство экс-депутаты заказал Владимир Тюрин, с которым оперная дива какое-то время жила и от которого родила двоих детей.
В годовщину трагедии Максакова дала интервью программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Оперная дива вышла на связь со студией из Харькова, где сейчас репетирует постановку "Отелло" со своим участием. По словам Марии, почтить память погибшего мужа она не сможет из-за работы, но как только вернется в Киев, первым делом пойдет на кладбище. О том, что в свое время покинула Россию певица не жалеет, и в ближайшее время возвращаться на Родину не планирует. Что касается личной жизни, по словам Максаковой, ей пока некогда думать о себе.
Мария Максакова вышла на связь со студией программы Андрея Малахова из Харькова/Фото: кадр из передачи
«Украина — очень религиозная страна, и никто бы не позволил себе до истечения года каким-либо образом ухаживать за мной или позволять себе намеки. Поэтому на данный момент я не думаю о своей личной жизни», — прокомментировала знаменитость.
Ходят слухи, что Максаковой покровительствует главный режиссер Харьковского национального театра оперы и балета Армен Калоян, однако Мария эту информацию не подтверждает. «Он очень талантливый режиссер. Я с ним познакомилась, когда уже работала над постановкой. Никаким образом не заметила в отношении себя никакого интереса, ну разве что как к артистке», — высказалась артистка.
Дочь Дениса Вороненкова поддерживает Максакову, хотя раньше женщины конфликтовали/Фото: кадр из передачи
На вопрос о том, какие отношения сейчас складываются у оперной дивы с матерью, Мария говорит, что родственники сохраняют "нейтралитет". Поддерживает Максакову сейчас дочь Вороненкова от предыдущего брака, хотя раньше между Марией и Екатериной был конфликт. Девушка призналась, что смерть отца стала для нее ударом, который было сложно пережить, общее горе сплотило ее и Максакову.
«Я восхищаюсь Машей, поддерживаю ее как могу. Отношения у нас дружеские, можно сказать, семейные», — констатировала девушка.