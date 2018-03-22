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Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
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Экс-участник Дома-2 Гоген Солнцев женится на 70-летней избраннице 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
На днях Гоген Солнцев и его 70‐летняя невеста подали заявление в ЗАГС. Как оказалось, 37-летний Гоген и его избранница познакомились четыре года назад в кинотеатре, а через некоторое время их общение переросло в нечто большее.
"Мы познакомились в одном из кинотеатров в Москве. Потом она пришла в театр и мы стали с ней плотно сотрудничать. И как с актрисой, и как с меценатом. Затем это все уже вышло на межличностный уровень", — рассказала Солнцев.
Официальная свадьба назначена уже на 12 апреля. Ранее в сети появились фотографии, сделанные во время венчания Гогена и его возлюбленной. Впрочем, Солнцев не стал больше комментировать свои отношения с будущей женой и не стал объяснять, почему они сначала решили обвенчаться, сообщает "360".
Напомним, что Гоген уже не первый артист, который выбирает себе в жену женщину намного старше себя. Все помнят брак певца Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной, которая была значительно старше. Их брак продлился недолго — пара развелась после измены Прохора. но со временем Копенкина и Шаляпин наладили отношения и теперь общаются как близкие друзья.
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