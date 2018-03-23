Дана Борисова встретилась с дочерью в суде

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 23 Мар 2018 в 4:50 PDT Дана Борисова борется за встречи со своей десятилетней дочерью Полиной. Телеведущая сообщила, что наследницу привели на допрос и заставили говорить в ее адрес гадости.

О том, как продвигается ее борьба за наследницу, Дана Борисова оповестила многочисленных подписчиков на своей страничке в социальной сети Instagram.

"Дорогие мои, судебное заседание продолжается уже более 4 часов. Только что завершился перерыв, и началась вторая часть. Не хочу и не буду доносить все, что осталось за дверьми, куда журналистов не пустили, они толпятся в коридоре", — объявила телеведущая.

Далее Борисова весьма негативно высказалась в адрес бывшего гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова , которому в августе 2007 года подарила дочь Полину. "Мое мнение, что #максимаксенов вел себя как скандальная, базарная баба, подсчитывая каждую копеечку, сколько стоили мои 🎁 (подарки. — Прим.ред.) за это время для дочки, а также допуская в мой адрес оценочные суждения и оскорбления", — пожаловалась телеблондинка.

В свою очередь, по словам Даны, она сохраняла стойкость и не поддалась на обидные слова бывшего возлюбленного. "Мною можете гордиться, я непоколебима, как танк, лишь иногда усмехаюсь и не опускаюсь до его уровня, и, конечно, же без слез и страданий", — похвалилась Борисова.

Тем не менее, супруг явно нанес ей удар ниже пояса. на заседании появилась их десятилетняя дочь Полина. "Неприемлем тот факт, что БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ СУДЬИ, сегодня сюда по его инициативе привели дочку, чтобы устроить ей допрос🤬На этом настоял его адвокат и он сам. Жалко Полинку, которая пропустила школу и вынуждена говорить гадости в адрес мамы", — заключила расстроенная Дана Борисова.

Подписчики поддержали телеведущую. "Мне кажется вам сейчас лучше отступить. Будьте умнее чем ваш бывший муж. Тем, что вы прекратите все суды вы избавите дочь от этого кошмара. Лучше возвращайтесь на телевидение, ищите новые проекты, дочь увидит успешную маму которая совсем не такая как говорит папа и сама позвонит и сама решит жить снова с вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Держись! У тебя все будет хорошо! Мы с тобой!", "Держись Даночка! Я надеюсь что детский психолог присутствовал в зале суда!", — высказались комментаторы.