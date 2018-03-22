Гурцкая откровенно рассказала о раке

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Диана Гурцкая рассказала о том, как ей диагностировали рак матки. Узнав о страшном диагнозе, певица призналась, что в первую очередь испугалась за сына.

"Изначально, чего я боялась — не то, что со мной что-то случится. А побоялась, что будет с моим сыном. Думала: "Господи, что с ним потом станет?" Не знала, как жить дальше", — призналась популярная исполнительница. Диана Гурцкая стала очередной звездной гостьей передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" Она рассказала о том, как ей поставили страшный диагноз — рак матки. Все началось с того, что несколько лет назад она проходила плановый гинекологический осмотр. в ходе которого у нее обнаружили миому. Медики заподозрили рак, и для спасения жизни Диане предложили удалить не только опухоль, но и саму матку.

Тогда артистка связалась с Еленой Малышевой, чтобы та посоветовала ей хорошего профильного специалиста.

"Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила, меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!" — рассказала Диана Гурцкая.

Оказалось, страшная болезнь, которую изначально диагностировали медики, не подтвердилась. Выяснилось, упевицы было другое заболевание, которое быстро вылечили с помощью операции. После этого случая Гурцкая посоветовала всем женщинам регулярно ходить к гинекологам.