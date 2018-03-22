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Гурцкая откровенно рассказала о раке
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Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки 

Дни.ру 1 час назад
Диана Гурцкая рассказала о том, как ей диагностировали рак матки. Узнав о страшном диагнозе, певица призналась, что в первую очередь испугалась за сына.
Диана Гурцкая стала очередной звездной гостьей передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" Она рассказала о том, как ей поставили страшный диагноз — рак матки. Все началось с того, что несколько лет назад она проходила плановый гинекологический осмотр. в ходе которого у нее обнаружили миому. Медики заподозрили рак, и для спасения жизни Диане предложили удалить не только опухоль, но и саму матку.
"Изначально, чего я боялась — не то, что со мной что-то случится. А побоялась, что будет с моим сыном. Думала: "Господи, что с ним потом станет?" Не знала, как жить дальше", — призналась популярная исполнительница.
Тогда артистка связалась с Еленой Малышевой, чтобы та посоветовала ей хорошего профильного специалиста.
"Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила, меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!" — рассказала Диана Гурцкая.
Оказалось, страшная болезнь, которую изначально диагностировали медики, не подтвердилась. Выяснилось, упевицы было другое заболевание, которое быстро вылечили с помощью операции. После этого случая Гурцкая посоветовала всем женщинам регулярно ходить к гинекологам.
"Дорогие женщины, надо обследоваться раз в полгода — это обязательно", — заявила артистка.
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