Ещё
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Поклонники возмущены тем, что Ольга Бузова экономит на собственном отце 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
За последний год Ольга Бузова значительно увеличила свои доходы — после того, как она развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым, Ольга стала певицей, а ее популярность возросла в несколько раз. Только на одном Инстаграме Бузова зарабатывает по 7-8 миллионов рублей в месяц.
Рабочий график артистки расписан на год вперед — она по-прежнему ведет проект Дом-2, дает сольные концерты по всей России и в некоторых зарубежных странах, а также выпускает коллекцию одежды и играет в одной театральной постановке.
Несмотря на такой график Ольга всегда старается найти несколько часов для того, чтобы провести время с родными. Вчера вечером в Москву приехал ее папа Игорь Бузов. Ольга прекрасно провела время с отцом и сестрой Анной в одном из ресторанов Москвы и поделилась с поклонниками семейным снимком.
Подписчики обратили внимание на внешний вид отца Ольги, который был очень просто одет. Они сразу же накинулись на Бузову с вопросами о том, почему она не помогает папе финансово и не заботиться о его внешнем виде.
"Я тоже на одежду обратила внимание", "Папу можно же привести в порядок, эх вы, девочки", "Оля, купи папе штаны, сама разодетая, а родители", "Почему папа так плохо одет? Неужели нельзя было его одеть модно?" — писали возмущенные пользователи в Сети.
Напомним, что недавно Бузова устроила сюрприз для своей бабушки — ее друг Филипп Киркоров пригласил 80-летнюю женщину на свой концерт и сделал ее главной звездой вечера.
Teleprogramma.pro: последние новости
54-летняя Ирина Цывина получила серьезную травму головы Рапунцель высмеяли за желание провести странный ритуал защиты ребенка от порчи Кортнев вслед за Макаревичем неоднозначно высказался о россиянах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»146
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах188
С IKEA можно попрощаться10
Офицеры МВД подрались на совещании93
Россиянам проиндексируют пенсии61
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение