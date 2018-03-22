Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу

Поклонники возмущены тем, что Ольга Бузова экономит на собственном отце

За последний год Ольга Бузова значительно увеличила свои доходы — после того, как она развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым , Ольга стала певицей, а ее популярность возросла в несколько раз. Только на одном Инстаграме Бузова зарабатывает по 7-8 миллионов рублей в месяц.

Рабочий график артистки расписан на год вперед — она по-прежнему ведет проект Дом-2, дает сольные концерты по всей России и в некоторых зарубежных странах, а также выпускает коллекцию одежды и играет в одной театральной постановке.

Несмотря на такой график Ольга всегда старается найти несколько часов для того, чтобы провести время с родными. Вчера вечером в Москву приехал ее папа Игорь Бузов. Ольга прекрасно провела время с отцом и сестрой Анной в одном из ресторанов Москвы и поделилась с поклонниками семейным снимком.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 21, 2018 at 2:45pm PDT

Подписчики обратили внимание на внешний вид отца Ольги, который был очень просто одет. Они сразу же накинулись на Бузову с вопросами о том, почему она не помогает папе финансово и не заботиться о его внешнем виде.

"Я тоже на одежду обратила внимание", "Папу можно же привести в порядок, эх вы, девочки", "Оля, купи папе штаны, сама разодетая, а родители", "Почему папа так плохо одет? Неужели нельзя было его одеть модно?" — писали возмущенные пользователи в Сети.