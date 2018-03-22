Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель

Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из «Дома-2»

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель сообщила, что не намерена ждать 40 дней со дня рождения ребенка, чтобы крестить его. Девушка рассказала о неком ритуале, который якобы сможет защитить кроху до проведения таинства.

"Крестить малышку можно будет только через 40 дней, не хочу, чтобы она так долго без божьей охраны была. Посоветовалась с батюшкой, он рассказал о способе оградить доченьку от дурного влияния со стороны. Открою тайну: ритуал проводится на слюнях родителей", — объявила длинноволосая красавица. В новом номере журнала "Дом-2" Ольга Рапунцель, которая со дня на день станет матерью, сообщила о том, что не намерена сидеть сложа руки в ожидании дня крещения ребенка. Девушка уж очень боится сглаза.

Реакция общественности не заставила себя ждать. В социальных сетях уже прокомментировали слова Ольги. Народ пришел в ужас от ритуала, о котором сообщила девушка.

A post shared by Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) on Mar 21, 2018 at 9:01am PDT

"Она точно в церкви обряд крещения собирается проходить?)))) не Кадони случайно, наставник?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "она в своем уме? что за слюни? что за странный ритуал?", "они в одной палате с этим батюшкой лежали)) Ну даже если ей 30, то христианство и язычество в восьмом классе школы проходят", "Я просто в шоке! Когда в Храме эта недалекая была? Когда причащалась?", "Я же говорила, что шизофрения на лицо!Слюни родителей", "Это уже за гранью добра и зла просто…", — высказались оскорбленные пользователи Сети.

Нашлись комментаторы, кто посмеялся над будущей мамой. "А харкать надо каждый день или достаточно одного? где продолжение сие статьи", "Харкать надо постоянно и желательно в глаза мужу. *** от этой тупости", "новорожденный спит почти все время, его так зализать можно", "Мне вот интересно… Батюшке этот сам обряд Бог подсказал? Приснился и сказал— для оберега надо скрестить слюни его родителей! А если не Димыч отец, то слюни будут не действенными?", "тут есть квалифицированные специалисты, есть ли еще шансы на выздоровление?" — сыронизировали комментаторы.