У преследуемого Панина больше нет сил

У преследуемого правосудием Панина больше нет сил

Алексей Панин высказался о своих многомиллионных долгах. Скандально известный артист признался, что у него больше нет сил комментировать "бред".

Алексей Панин задолжал государству внушительную сумму. Информация об этом находится на сайте судебных приставов. Согласно ей, более миллиона рублей актер должен столичному ГИБДД . Кроме этого у Алексея накопились и другие долги на сумму с шестью нулями.

Правоохранители предупредили артиста: если он в ближайшее время не погасит долги, то его имущество (квартира в Москве , дом во Владимирской области , автомобиль BMW пятой серии 2012 года) выставят на торги.

А накануне, 21 марта, Гагаринский районный суд Москвы закрыл Панину выезд из России и лишил водительских прав. При этом некоторые СМИ немедленно сообщили о том, что скандально известный артист находится в Риме

Журналисты связались с Алексеем. Тот их уверил, что не покидал страны.

"Журналисты пишут ахинею: то моя дочка живет в порнографии, то ребенок якобы мне за пивом бегает, хотя я не пью уже три года. То пишут, что моя машина арестована за долги, а я на ней езжу каждый день. Сегодня прошла новая новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно — машина по-прежнему около дома стоит. Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас я просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта: "Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!" У меня нет больше сил комментировать бред", — заявил Панин.

Актер признался, что узнал о решении суда из прессы.