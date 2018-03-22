У преследуемого Панина больше нет сил

Алексей Панин высказался о своих многомиллионных долгах. Скандально известный артист признался, что у него больше нет сил комментировать "бред".
Алексей Панин задолжал государству внушительную сумму. Информация об этом находится на сайте судебных приставов. Согласно ей, более миллиона рублей актер должен столичному ГИБДД. Кроме этого у Алексея накопились и другие долги на сумму с шестью нулями.
Правоохранители предупредили артиста: если он в ближайшее время не погасит долги, то его имущество (квартира в Москве, дом во Владимирской области, автомобиль BMW пятой серии 2012 года) выставят на торги.
А накануне, 21 марта, Гагаринский районный суд Москвы закрыл Панину выезд из России и лишил водительских прав. При этом некоторые СМИ немедленно сообщили о том, что скандально известный артист находится в Риме.
Журналисты связались с Алексеем. Тот их уверил, что не покидал страны.
"Журналисты пишут ахинею: то моя дочка живет в порнографии, то ребенок якобы мне за пивом бегает, хотя я не пью уже три года. То пишут, что моя машина арестована за долги, а я на ней езжу каждый день. Сегодня прошла новая новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно — машина по-прежнему около дома стоит. Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас я просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта: "Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!" У меня нет больше сил комментировать бред", — заявил Панин.
Актер признался, что узнал о решении суда из прессы.
"Мне позвонили журналисты, сказали, что суд лишил меня водительских прав и закрыл выезд за пределы России. Почему я это узнаю из прессы? Про суд я ничего не знал, документы мне никто не прислал. Я много лет живу во Владимирской области, возможно, бумаги приходили на мой старый московский адрес. В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию, оспаривать эти штрафы, лишение прав и запрет на выезд из страны", — цитирует Алексея Панина сайт "Комсомольская правда".