Лолита рассказала о скандалах в семье

«Мы ругались вдрызг и бились насмерть»: Лолита рассказала о проблемах в своем браке

«Иногда думала — вернусь домой, а Дима собрал вещи. Слава богу, он спокойнее меня, мудрее, выдержаннее и быстро отходит. Прекрасно понимаю, что у меня такой характер, с которым всем очень тяжело. Даже мне», — рассказала Лолита в интервью порталу Woman's Day. На днях певица Лолита и ее супруг Дмитрий Иванов отметили восьмую годовщину брака. Но оказалось, что за это время звезда не раз крупно ссорилась с возлюбленным, и пара была на грани развода.

Исполнительница призналась, что ее муж давно выучил прием, который позволяет ему быстро снять напряжение в беседах с ней: