Лазарева сообщила о смерти в семье

Известная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram печальную новость. Она заявила о смерти родителей.

"В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся", — написала артистка вечером 21 марта.

Конкретную дату случившегося несчастья Татьяна не раскрыла. По неподтвержденной информации, скончался отец Лазаревой Юрий Станиславович.

Публикация от Татьяна Лазарева💃 (@lazareva_tatka) 21 Мар 2018 в 7:56 PDT

Пользователи соцсети выразили свои соболезнования знаменитости, поддержав в горе добрым словом. "Держитесь, родители не восполнимая потеря! Да помогут Вам внутренние силы справиться с этой болью и продолжить жизнь с легким и любящим сердцем к своим родным и близким людям!", "Большое горе! Мы с вами! Дай бог вам сил!", "Соболезнуем! Без родителей тяжело, но есть дети, внуки, семья. У Вас прекрасная семья!", "Вечная память. Они воспитали Вас очень порядочным человеком! Спасибо им за то, что они нам Вас подарили!", "Юрию Станиславовичу вечная память…", — прокомментировали печальное известие поклонники актрисы.

Отметим, родители Лазаревой были учителями и искренне любили свою профессию. Они познакомились, когда учились в педагогическом институте. Отец Татьяны потерял зрение в 16 лет, но инвалидность не помешала ему ни в работе, ни в личной жизни. Юрий Станиславович преподавал историю в физико-математической школе, а мама будущей артистки Валерия Алексеевна Лазарева была учительницей литературы.