Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери

Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери

Танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в Сети необычными снимками. Ее 12-летнюю дочь Арину очень ярко накрасили для одной из фотосессий, что вызвало волну возмущения.

Знаменитую балерину фотографировали для обложки журнала. Она взяла на мероприятие свою дочь: девочка, по мнению некоторых комментаторов, выглядела как минимум странно.

"Зачем Арина так накрасилась? Вульгарно смотрится", — заявил один из пользователей Сети. Другой подписчик поддержал волну негатива. "Детей красить не нужно!" — возмущается он.

Были и те, кому снимок пришелся по душе. Взгляд участников обсуждения был прикован к балерине, которая внезапно похорошела.

"Анастасия, вы красивая женщина, вам легкий макияж очень идет, такая молодая сразу. Не слушайте завистливых идиотов", — пишет восторженный поклонник. "Как любовь меняет людей! Анастасия! Вперед!" — вторит ему другой.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова сменила имидж. Балерина нарастила волосы. Результатом похода в салон красоты артистка похвасталась в Instagram.

Как писали Dni.Ru , изменившаяся балерина возбудила народ.