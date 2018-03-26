Новый худрук МХТ: драма с открытым финалом

В руководстве МХТ отрицают, что труппа готовила коллективное письмо с просьбой назначить на должность художественного руководителя Константина Хабенского вместо Сергея Женовача . Как бы то ни было, театралы уверены: бывшему главе студии театрального искусства будет трудно на новом месте.

Экстренный сбор труппы МХТ, который состоялся 24 марта, стал одной из основных тем выходных, причем тем скандальных. Дело в том, что участники труппы отказывают журналистам в комментариях, настаивая на том, что это внутреннее дело театра. Поэтому то, что происходило в стенах МХТ, можно воссоздать лишь со слов неких анонимных информаторов, которые решили поделиться со СМИ подробностями сбора труппы.

«Медуза» писала, что, по ее данным, многие артисты назначением Женовача недовольны — мол, с ними не посоветовались. Творческий коллектив якобы даже собирался писать президенту коллективное письмо с жалобой.

О той же инициативе потом сообщил и « Московский комсомолец ». Согласно его источникам, главное требование послания — не назначать Женовача на должность худрука, а утвердить человека из «недр» театра, например, Константина Хабенского. Сам артист, по информации газеты, был не против. Правда, большинство членов труппы, если верить МК, инициативу не поддержало.

При этом временный директор МХТ Юрий Кравец говорит, что ничего такого не было и в помине. По его словам, никакое письмо труппа писать не собиралась. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский , в свою очередь, отмечает, что любые новости о том, как проходил сбор, следует тщательно взвешивать, ведь со смертью Олега Табакова в театре обострилось противостояние между различными группами, которые могут быть движимы самыми разными мотивами:

Григорий Заславский ректор ГИТИСа «Ни в одном театре, особенно в театре с традициями, никакой солидаризированной позиции быть не может. Это означает только одно: кто-то пытается навязать труппе свою позицию. Поэтому не нужно на этом собрании быть, чтобы по некоторым косвенным знакам понять, что в театре есть небольшая группа людей, которая боится и всеми силами пытается удержать власть, причем, вероятно, не самыми благовидными способами».

Сам Женовач комментирует ситуацию крайне скупо. Говорит, что все произошло очень быстро: 20 марта Минкульт сделал ему предложение, а спустя три дня ведомство объявило о своем решении официально. Отдельно Женовач отмечает, что на него никто не давил.

Евгении Смурыгиной: Театральный мир уверен, что режиссеру будет очень трудно, ведь предстоит не только найти общий язык с артистами МХТ, но и сохранить собственное детище — «Студию театрального искусства». За 13 лет существования СТИ стал одним из самых известных драмтеатров столицы — при этом без всякой раскрутки. Популярность ему принесли необычные спектакли, которые отличались от тех, что ставились в таких гигантах, как МХТ и «Современник». Об особенностях работы труппы СТИ Женовач в конце прошлого года рассказывал в интервью обозревателю Business FM

«Дело в том, что у нас театр камерный, он небольшой — по помещению и по труппе. Не могут 30 артистов выпускать четыре спектакля в сезон, это просто невозможно. У нас другие возможности. Мы, допустим, в месяц играем 22-23 спектакля. Допустим, Сергей Григорьевич [Качанов] играет в «Заповеднике» главную роль. Он играет каждый вечер, каждый спектакль. Представляете, какая это нагрузка для человека, которому за 60. То же самое и молодые ребята. Им же хочется и в кино сняться, и какие-то еще работы сделать. И семьи у всех, и дети. Поэтому это нормальная нагрузка — один-два спектакля в сезон для труппы в 30 человек, это нормальная история».

Интервью с режиссером — большая редкость. Как говорят, он женат на театре, практически не общается с прессой и редко выходит в свет — можно сказать, противоположность Олегу Табакову.

Марина Райкина редактор отдела культуры «Московского комсомольца» «Действительно, он очень выделяется на фоне всех режиссеров. Хотя каждый режиссер в Москве — это свой мир, своя планета. Эту планету я бы охарактеризовала как самую скромную, самую застенчивую, очень стеснительную, абсолютно непубличную. Женовача нельзя назвать ньюсмейкером, он человек, который сам создает новости только своей работой. В его „Студии театрального искусства“ всегда очень много народу. Надо учитывать, что все-таки в СТИ зал на 400 мест. В МХТ примерно 800 мест — в два раза больше. Только время покажет, что даст его приход в МХТ и что МХТ даст ему. Александр Калягин правильно сказал: МХТ многих перемолол. Мы можем оказаться перед фактом, что Женовач туда войдет, осмотрится, начнет работать, а потом просто выйдет».

Впрочем, как указывают все опрошенные Business FM деятели искусства, Женовач сделает максимум, чтобы этого не произошло. В его СТИ также многие сперва не верили, а сейчас о своих прежних язвительных ремарках они стараются не вспоминать.